Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Нур-Султане 29 мая

Российский лидер указал на символичность проведения заседания союза, приуроченного к пятилетию, в столице Казахстана.

Президент РФ Владимир Путин намерен принять участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоится в Нур-Султане 29 мая. Об этом глава государства сообщил по итогам российско-казахстанских переговоров в Москве.

— Мы с президентом Токаевым встретимся вновь уже совсем скоро: 29 мая в Нур-Султане запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к пятилетию Евразийского экономического союза, — сказал Путин.

Президент РФ указал на символичность проведения юбилейного мероприятия в столице Казахстана, поскольку именно там был подписан Договор об учреждении ЕврАзЭС. Он пояснил, что таким образом участники союза хотели подчеркнуть важную роль республики и его первого президента Нурсултана Назарбаева в основании ЕАЭС.

Путин также пригласил Токаева на форум межрегионального сотрудничества двух стран, который пройдёт в Омске в ноябре 2019 года.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева сегодня прошли в Кремле. По итогам встречи президент РФ заявил, что переговоры прошли в соответствии с традициями, которые сложились с Нурсултаном Назарбаевым, — в конструктивной и деловой обстановке.