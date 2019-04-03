Мединский заявил, что появление на экране Булдакова заряжало оптимизмом

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Мединский заявил, что появление на экране Булдакова заряжало оптимизмом

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Владимир Мединский и Алексей Булдаков. Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Владимир Вяткин/Максим Блинов

По мнению главы Минкультуры, смерть актёра — невосполнимая утрата для всей отечественной культуры.

Появление на экране Алексея Булдакова дарило зрителям радость и заряжало оптимизмом. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский. Он добавил, что актёр навсегда останется воплощением русского характера, примером мужества и патриотизма.

Образы его героев обрели небывалую популярность, а их фразы стали крылатыми. Без преувеличения, это невосполнимая утрата для всей отечественной культуры, — говорится в телеграмме главы ведомства.

Напомним, Булдакова нашли мёртвым в гостиничном номере в Монголии, где он находился с гастролями. Причина смерти пока уточняется. По одним данным, у актёра оторвался тромб. По другим — у него была острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Его коллега Семён Стругачёв в беседе с Лайфом сообщил, что артист скончался во сне.

Тело Булдакова должны доставить в Россию 4 апреля, а прощание с ним должно состояться в воскресенье, 7 апреля.

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