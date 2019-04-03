В Москве неизвестные на Mercedes обстреляли и ограбили водителя Renault

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В Москве неизвестные на Mercedes обстреляли и ограбили водителя Renault

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Фото: © Pixabay

В центре Москвы на Устьинской набережной четверо неизвестных на Mercedes произвели несколько выстрелов по водителю автомобиля Renault, отобрали у него сумку, после чего скрылись. Об этом Лайфу рассказали в МВД.

Выстрелы были произведены из неустановленного травматического оружия, пострадавшего осмотрели медики. Сумма ущерба устанавливается, введён план "Перехват".

Ранее Лайф писал, что в Москве неизвестные с оружием забрали у безработного 2,5 миллиона рублей.

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