Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen

Судя по фото, компактный кроссовер получит информационно-развлекательный комплекс MBUX.

Компания Mercedes-Benz анонсировала официальный дебют уменьшенной версии G-Class 15 апреля на автосалоне в Шанхае. При этом автопроизводитель приоткрыл завесу тайны, показав салон маленького Gelandewagen.

Согласно фото, компактный кроссовер получит информационно-развлекательный комплекс MBUX. При этом цифровая приборная панель будет объединена в одном блоке с тачскрином мультимедиа.

Серийную версию Mercedes-Benz GLB построят на модульной платформе MFA. Новинка получит бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 160 до 300 л. с. В модельном ряду немецкой компании автомобиль займёт место между GLA и GLC.

Ранее Mercedes начала приём заказов на последний и самый роскошный S-класс с двигателем V12.