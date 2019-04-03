Во время работы над новым холстом умер художник Николай Сажин

Прощание с художником пройдёт 6 апреля в 12:00 в храме Смоленской иконы Божией Матери.

В Санкт-Петербурге в возрасте 70 лет скончался художник Николай Сажин. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил искусствовед Владимир Назанский.

— Ушёл — с кистью в руках, в своей мастерской, в инвалидной коляске (после ампутации ноги в конце прошлого года), работая над новым холстом, — написал Назанский.

Прощание с художником пройдёт днём 6 апреля в храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове.

Искусствовед уточнил, что работы Сажина представлены во многих музеях мира: в их числе Русский музей, Музей изобразительных искусств имени Пушкина, Музей интернационального искусства в Пекине и Художественный музей Зиммерли в штате Нью-Джерси.

Сажин умер за неделю до своего дня рождения — 9 апреля художнику исполнился бы 71 год.

Ранее Лайф писал о смерти актёра Алексея Булдакова — он умер в Улан-Баторе. Прощание с актёром состоится 7 апреля.