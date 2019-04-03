Ани Лорак сделала интригующее заявление

Певица написала, что через две недели её ждёт "новая жизнь", и дополнила надпись хештегом "я ждала тебя".

Ани Лорак заинтриговала своих поклонников. Она опубликовала видео в "Инстаграме", на котором запечатлена со спущенным с плеча плащом, обнажающим грудь в гипюровом белье. В посте певица сообщила, что через две недели её ждёт "новая жизнь", и дополнила надпись хештегом "я ждала тебя". На публикацию обратило внимание издание Дни.ру.

Такое заявление заинтриговало фанатов дивы. Впрочем, многие подписчики предположили, что речь идёт о премьере новой песни, в которой, как надеются поклонники, певица намекнёт на события, которые происходят в её личной жизни.

Напомним, 31 января артистка официально развелась с мужем после его измены. Супруги прожили вместе больше девяти лет.