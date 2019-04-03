Милонов назвал Порошенко дебилом, который победил авиасообщение и обычных людей

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Милонов назвал Порошенко дебилом, который победил авиасообщение и обычных людей

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Виталий Милонов. Фото: © Государственная Дума

Парламентарий считает, что никакими другими успехами лидер Незалежной похвастаться не может.

Решение Киева запретить даже нерегулярные авиарейсы между Россией и Украиной ударит по обычным гражданам, которые живут по обе стороны границы. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя нововведение.

Поскольку никакими другими успехами товарищ Порошенко похвастаться не может, он окончательно победил не бедность и коррупцию, он победил авиасообщение. Обычными линиями летали обычные люди к своим родственникам, семьям, которые живут по обе стороны границы. То есть он победил обычных людей. Ну дебил, — сказал парламентарий.

Ранее Лайф писал, что украинский кабмин запретил чартерные рейсы в Россию. Это случилось после недавнего визита в Москву двух оппозиционных политиков — Виктора Медведчука и Юрия Бойко. Теперь разрешены только рейсы международных организаций — ООН, ОБСЕ и Красного Креста.

В партии Медведчука и Бойко нашли в "маразматическом решении страшное для граждан Украины объяснение".

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