Милонов назвал Порошенко дебилом, который победил авиасообщение и обычных людей

Парламентарий считает, что никакими другими успехами лидер Незалежной похвастаться не может.

Решение Киева запретить даже нерегулярные авиарейсы между Россией и Украиной ударит по обычным гражданам, которые живут по обе стороны границы. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя нововведение.

— Поскольку никакими другими успехами товарищ Порошенко похвастаться не может, он окончательно победил не бедность и коррупцию, он победил авиасообщение. Обычными линиями летали обычные люди к своим родственникам, семьям, которые живут по обе стороны границы. То есть он победил обычных людей. Ну дебил, — сказал парламентарий.

Ранее Лайф писал, что украинский кабмин запретил чартерные рейсы в Россию. Это случилось после недавнего визита в Москву двух оппозиционных политиков — Виктора Медведчука и Юрия Бойко. Теперь разрешены только рейсы международных организаций — ООН, ОБСЕ и Красного Креста.

В партии Медведчука и Бойко нашли в "маразматическом решении страшное для граждан Украины объяснение".