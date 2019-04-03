В Краснодаре отчима будут судить за изнасилование и убийство пятилетней девочки

Судмедэксперты установили, что смерть ребёнка наступила в результате тупой травмы живота.

Гражданина Азербайджана будут судить в Краснодаре за изнасилование и убийство пятилетней дочери сожительницы, уголовное дело передано в суд. Об этом сообщает краевое СУ СК РФ.

По версии следствия, в ночь на 13 марта 2018 года мужчина изнасиловал девочку, пока её мама находилась в лечебном заведении. После обвиняемый нанёс ребёнку по меньшей мере три удара в грудную клетку и в живот и ушёл спать.

— Утром мужчина обнаружил, что девочка не подаёт признаков жизни, после чего уложил её тело в сумку и вынес на берег реки, где засыпал камнями, — уточнили в ведомстве.

Соседям мужчина сообщил о пропаже ребёнка — он стал создавать видимость поисков малышки, а потом исчез. Соседи обратились в правоохранительные органы, после чего мужчина был задержан в одном из хостелов в Адлерском районе.

Как ранее писал Лайф, Мурад Шахмирзаев признавался, что ударил падчерицу из-за плохого поведения.