Телеведущего Дмитрия Хрусталёва заподозрили в пьяной езде

А сам артист возмутился тем, что полицейские заставляют ждать гражданина на хорошей машине и в хорошем костюме.

Известного телеведущего Дмитрия Хрусталёва остановили сотрудники дорожно-патрульной службы по подозрению в пьяной езде на "мерседесе". Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Инцидент произошёл 2 апреля около 14:00 мск на Аргуновской улице. Инспекторы предложили артисту пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался. Он возмутился тем, что полицейские заставляют ждать гражданина на хорошей машине и в хорошем костюме.

Комику грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" представитель телеведущего объяснила, что шоумен опаздывал на эфир.

— Освидетельствование и дальнейшее подписание документов требует времени, а у него горел эфир. Он выбрал в данной ситуации ехать на работу, — сказала представительница Хрусталёва.

Она также заверила, что артист был трезв. По её словам, Хрусталёв исполнит решение суда.

Как ранее сообщал Лайф, Дмитрий Хрусталёв впервые вышел в свет с новой возлюбленной.