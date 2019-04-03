Мадуро заявил, что в Венесуэле восстановили электроснабжение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в стране восстановили электроснабжение. В конце марта на крупнейшей в стране ГЭС случилась авария.
— Несмотря на атаки, направленные на национальную электрическую систему, мы постепенно восстановили водоснабжение и электроснабжение благодаря мудрости, профессионализму и преданности наших работников, — опубликовал Мадуро запись в своём Twitter-аккаунте.
В стране многократно случались массовые отключения электричества, эксперты оценили ущерб от электроэнергетического кризиса Венесуэле в марте в 2,106 миллиарда долларов. Президент винил в блэкаутах оппозицию.
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