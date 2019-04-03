В Москве задержали подозреваемого в пособничестве террористам ИГИЛ

В Москве задержан подозреваемый в пособничестве террористам ИГИЛ*, сообщает РИА "Новости".
Источник агентства уточнил, что гражданина РФ 1987 года рождения подозревают в сборе денег для их дальнейшей отправки в Сирию по указанию участников террористической организации.
По данным собеседника агентства, полученные от россиянина денежные средства использовались террористами для закупки оружия и боеприпасов.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту содействия террористической деятельности, он даёт показания.
Ранее Лайф сообщал о ликвидации в КБР двух связанных с ИГИЛ боевиков, причастных к нападению на сотрудников полиции.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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