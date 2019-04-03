В Москве задержали подозреваемого в пособничестве террористам ИГИЛ

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В Москве задержали подозреваемого в пособничестве террористам ИГИЛ

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Фото: © РИА Новости/Алексей Вовк

Злоумышленник даёт показания, возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.

В Москве задержан подозреваемый в пособничестве террористам ИГИЛ*, сообщает РИА "Новости".

Источник агентства уточнил, что гражданина РФ 1987 года рождения подозревают в сборе денег для их дальнейшей отправки в Сирию по указанию участников террористической организации.

По данным собеседника агентства, полученные от россиянина денежные средства использовались террористами для закупки оружия и боеприпасов.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту содействия террористической деятельности, он даёт показания.

Ранее Лайф сообщал о ликвидации в КБР двух связанных с ИГИЛ боевиков, причастных к нападению на сотрудников полиции.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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