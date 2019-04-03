Генсек НАТО поставил в один ряд ИГИЛ, Гитлера и Сталина

Столтенберг также призвал членов военно-политического блока больше инвестировать в оборону.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поставил Иосифа Сталина в один ряд с террористической группировкой ИГИЛ* и Адольфом Гитлером — все они, по его мнению, являлись врагами свободы.

— И их нужно сдерживать. Если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться. Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГИЛ нельзя было бы победить диалогом, — сказал он на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Генсек организации заявил, что "будущие враги свободы снова могут выбрать насилие", поэтому членам альянса необходимо "действовать и инвестировать". Он пояснил, что НАТО нужно больше расходовать на оборону.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО ответит России на размещение ракет у собственных границ.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.