ЦБ поддержал идею перевода зарплаты по номеру телефона

Центральный банк РФ прорабатывает возможность переводов юридических лиц в пользу физических лиц в системе быстрых платежей, в том числе для выплаты физлицам зарплат.
— Мы сейчас рассматриваем в системе быстрых платежей создание такой функции, как перевод физлицу по телефону денежных средств на любой счёт, который он хотел бы использовать, по своим зарплатным зачислениям, — приводит РБК слова первого зампредседателя ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой на съезде Ассоциации российских банков.
Она отметила, что инициативу поддержал ряд банков, но для неё не потребуется серьёзных перестроек системы.
Напомним, в феврале в России была запущена система быстрых платежей, благодаря которой у клиентов появилась возможность переводить деньги между банками по номеру телефона.
Ранее Лайф сообщал, что законопроекты против "банковского рабства" внесли в Госдуму.
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