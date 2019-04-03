ЦБ поддержал идею перевода зарплаты по номеру телефона

В Банке России считают, что система быстрых платежей будет способствовать борьбе с "банковским рабством".

Центральный банк РФ прорабатывает возможность переводов юридических лиц в пользу физических лиц в системе быстрых платежей, в том числе для выплаты физлицам зарплат.

— Мы сейчас рассматриваем в системе быстрых платежей создание такой функции, как перевод физлицу по телефону денежных средств на любой счёт, который он хотел бы использовать, по своим зарплатным зачислениям, — приводит РБК слова первого зампредседателя ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой на съезде Ассоциации российских банков.

Она отметила, что инициативу поддержал ряд банков, но для неё не потребуется серьёзных перестроек системы.

Напомним, в феврале в России была запущена система быстрых платежей, благодаря которой у клиентов появилась возможность переводить деньги между банками по номеру телефона.

Ранее Лайф сообщал, что законопроекты против "банковского рабства" внесли в Госдуму.