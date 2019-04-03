На дорогах Тольятти заметили новую Lada Granta Sport

Предположительно, она получит новый салон, форсированный 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью до 120 лошадей.

На дорогах Тольятти недалеко от здания заводоуправления АвтоВАЗа автомобилисты увидели обновлённую Lada Granta Sport. Автомобиль от обычной "гранты" отличается заниженной подвеской, новыми бамперами, увеличенными колёсными арками, сообщает "Российская газета".

По сведениям издания, выпуск автомобиля начнётся в августе этого года. А ещё раньше будет представлена Lada Granta Drive Active, которая является первоначальным исполнением модели.

Производить Lada Granta Sport планируют по 1400 экземпляров в год, а Lada Granta Drive Active сойдёт с конвейера в 1600 экземплярах.

В январе на АвтоВАЗе анонсировали продажи спортивного варианта "весты", а также Lada Granta Cross. Буквально пару дней назад концерн выпустил 300-тысячный автомобиль Lada Vesta.