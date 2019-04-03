Силуанов сообщил, что Венесуэла просрочила выплату по госдолгу перед Россией

Боливарианская Республика в марте должна была перечислить РФ порядка $100 млн, у Каракаса есть ещё месяц, чтобы сделать это без штрафов и неустоек.

Каракас не внёс очередную часть долга перед Москвой, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, деньги от Венесуэлы должны были поступить в марте 2019 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

Речь идёт о 100 миллионах долларов. Общая сумма госдолга латиноамериканской республики перед РФ — 3,15 миллиарда долларов. В 2017 году страны договорились о реструктуризации на 10 лет.

Силуанов отметил, что Россия готова ждать ещё месяц, в течение которого Венесуэла сможет передать деньги без финансовых последствий.

Напомним, в Боливарианской Республике сейчас тяжелейший кризис из-за борьбы двух политических сил — сторонников президента Николаса Мадуро и оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо.

США активно поддерживают Гуайдо и открыто пытаются оказывать всевозможное давление на легитимные власти.

Как писал Лайф, сильнее всех от политического противостояния страдают жители страны — люди на продолжительное время остались без электричества и водопровода. Ущерб от отключений составил свыше 2 миллиардов долларов.