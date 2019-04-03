Пугачёва может озвучить любимую почтальона Печкина в "Простоквашино"

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва может озвучить новую героиню "Простоквашино" — няню сестры Дяди Фёдора и возлюбленную почтальона Печкина. Об этом ТАСС рассказал актёр Иван Охлобыстин, голосом которого говорит вредный почтальон.

— Её рисуют, договариваются с Аллой Пугачёвой. Пока ещё не подтверждено, но если будет, то здорово, конечно, — сказал артист.

Напомним, что в новых сериях Печкина озвучивает Иван Охлобыстин, Шарика — Гарик Сукачёв, маму Дяди Фёдора — Юлия Меньшова, самого Дядю Фёдора — Алексей Онежен, а Матроскин говорит голосом Антона Табакова. К слову, любовную линию в мультсериале киностудия "Союзмультфильм" анонсировала ещё в ноябре 2018 года.