На Украине потребовали декоммунизировать чёрный хлеб

Региональные чиновники выразили возмущение, что хлебобулочное изделие носит имя советского шахтёра Алексея Стаханова.

Власти Николаевской области Украины на основании закона о декоммунизации потребовали, чтобы местный хлебозавод изменил название одного из сортов выпускаемого хлеба. Замглавы региона Вячеслав Боня подробно объяснил, почему чёрный хлеб не должен называться "Стахановский".

— Они нам целое письмо прислали по этому поводу. В частности, расписали, кто такой был Алексей Стаханов, — рассказал журналистам представитель завода.

По его словам, руководители предприятия были вынуждены переименовать продукцию. Название "Галицкий" вместо прежнего "Стахановского" придумали сотрудники хлебозавода.

Алексей Стаханов — шахтёр из Донбасса, новатор угольной промышленности, Герой Социалистического труда (1970) и идейный вдохновитель Стахановского движения. В середине 1930-х его имя гремело на весь мир, а портрет даже украшал обложку знаменитого Time.

Напомним, с 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает переименование улиц и городов, которые были названы в честь советских государственных деятелей. В списке запрещённых — 520 исторических личностей, чьи имена и фамилии должны исчезнуть из украинских географических названий.

При этом в ходе исполнения закона не обходится без перегибов: от замазывания цементом советских мозаик до декоммунизации "Московской" колбасы, Деда Мороза и песенки "В траве сидел кузнечик".