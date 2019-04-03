На Украине потребовали декоммунизировать чёрный хлеб

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На Украине потребовали декоммунизировать чёрный хлеб

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Фото: © Pixabay

Региональные чиновники выразили возмущение, что хлебобулочное изделие носит имя советского шахтёра Алексея Стаханова.

<p><strong>Алексей Стаханов. </strong>Коллаж © L!FE. Фото: © wikipedia.org</p>

Власти Николаевской области Украины на основании закона о декоммунизации потребовали, чтобы местный хлебозавод изменил название одного из сортов выпускаемого хлеба. Замглавы региона Вячеслав Боня подробно объяснил, почему чёрный хлеб не должен называться "Стахановский".

Они нам целое письмо прислали по этому поводу. В частности, расписали, кто такой был Алексей Стаханов, — рассказал журналистам представитель завода.

По его словам, руководители предприятия были вынуждены переименовать продукцию. Название "Галицкий" вместо прежнего "Стахановского" придумали сотрудники хлебозавода.

Алексей Стаханов — шахтёр из Донбасса, новатор угольной промышленности, Герой Социалистического труда (1970) и идейный вдохновитель Стахановского движения. В середине 1930-х его имя гремело на весь мир, а портрет даже украшал обложку знаменитого Time.

Напомним, с 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает переименование улиц и городов, которые были названы в честь советских государственных деятелей. В списке запрещённых — 520 исторических личностей, чьи имена и фамилии должны исчезнуть из украинских географических названий.

При этом в ходе исполнения закона не обходится без перегибов: от замазывания цементом советских мозаик до декоммунизации "Московской" колбасы, Деда Мороза и песенки "В траве сидел кузнечик".

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