Убившего приёмных родителей ради квартиры сироту приговорили к 19 годам колонии

Закопанные тела задушенных супругов были найдены осенью 2016 года в Раменском районе Подмосковья.

В Москве суд признал трёх молодых людей виновными в убийстве семейной пары. Об этом сообщает столичное ГСУ СК РФ.

В сентябре 2016 года приёмный сын пары, желая завладеть имуществом своей опекунши и её сожителя, вместе со знакомыми расправился с родителями, задушив их. За несколько дней до этого сводная сестра молодого человека выпала из окна девятого этажа, и он рассчитывал, что девушка не выживет.

Убийцы похитили имущество своих жертв, а тела упаковали в ковёр и сумку и на автомобиле вывезли их в Подмосковье, где закопали в поле.

Суд приговорил сына убитых Илью Кузьмина и его знакомого Павла Ана к 19 годам в исправительной колонии строгого режима, а их подельника Тимура Сажина — к 18 годам также в исправительной колонии строгого режима.