Голикова не исключила введение допмер для стимулирования рождаемости

Вице-премьер, в том числе, заявила о возможных выплатах материнского капитала после рождения первого ребёнка.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возможном введении дополнительных мер для поддержки семей с детьми. Голикова напомнила, что сейчас в стране действуют три вида пособий для стимулирования рождаемости. Так, семьи получают выплату за рождение первенца. За второго ребёнка идут начисления из материнского капитала, а за третьего и последующих детей выплаты осуществляются из регионального бюджета.

— Сейчас, наверно, ещё рано говорить о том, как повлияли и повлияли ли вообще на мотивацию семей к рождению и появлению там первых, вторых и последующих детей. Я думаю, что такие итоги более или менее можно будет подводить в середине 2019 года, — рассказала она в эфире канала "Россия 1".

Вице-премьер подчеркнула, что дополнительные меры нужны в том числе для "обеспечения сохранения нации". Голикова не исключила возможность выплаты материнского капитала сразу после рождения первого ребёнка.

Ранее вице-премьер сообщила, сколько россиян должны пройти диспансеризацию в этом году.