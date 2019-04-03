Телеведущий Андрей Норкин "исчез" из студии во время прямого эфира

После одного из рекламных блоков в кадре со словами "Всякое случается" появился его коллега Александр Гурнов.

Ведущий передачи "Место встречи" на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию во время прямого эфира и больше в программе не появился.

Во время дискуссии с журналистом Сергеем Лойко Норкин заявил, что не собирается устраивать спектакли в студии, а после рекламной паузы в кадр вышел его коллега Александр Гурнов.

— Это бывает, в прямом эфире всякое случается, — объяснил Гурнов своё появление в кадре.

Запись эфира была опубликована на канале НТВ в YouTube. Под ней обеспокоенные пользователи стали строить домыслы о причине "исчезновения" Андрея Норкина. Некоторые комментаторы предположили, что ведущему стало плохо, другие решили, что он не вытерпел агрессивного поведения гостя программы.

Ранее Лайф рассказывал, как Норкин в прямом эфире выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.