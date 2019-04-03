Найден новый вид обмана в WhatsApp

Согласно опубликованной информации, хакерской атаке в очередной раз подверглись Android-пользователи.

Владельцы смартфонов, которые работают на базе Android, были атакованы с помощью вредоносного расширения. С его помощью якобы можно менять цвет интерфейса WhatsApp. Об этом сообщает Mobile Review, ссылаясь на антивирусную компанию ESET.

Отмечается, что вместе с изменением цвета интерфейса хакеры могут заразить смартфон трояном. Последний будет транслировать рекламу.

Согласно данным ESET, пользователи получают сообщение, которое предлагает поменять зелёный цвет мессенджера на другой. Для этого придётся перейти по ссылке и установить расширение для браузера Chrome. После этого устройство заражает троян, а как только его владелец начинает пользоваться WhatsApp, на него обрушивается навязчивая реклама.

Аналитики считают, что данная атака в первую очередь направлена на жителей Бразилии и испаноговорящих стран (сообщения составлены были на испанском и португальском языках). Также пользователям предлагают подписаться на уведомления с русскоязычного сайта.