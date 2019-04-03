Посольство РФ в Британии проверяет гражданство убитого в Лондоне музыканта

Ранее сообщалось, что 24-летний Захир, на которого напали в центре столицы Великобритании, приехал в Европу из России.

Российское посольство в Лондоне выясняет, был ли гражданином РФ убитый на прошлой неделе музыкант, сообщается на сайте дипмиссии.

— В случае подтверждения посольство имеет в виду оказать родственникам всё необходимое содействие и ожидает от британской стороны выполнения своих обязательств по консульским конвенциям, — говорится в публикации.

В ведомстве также выразили беспокойство по поводу недавнего всплеска насилия на улицах британской столицы. По данным посольства, лишь за последнюю неделю там от ножевых ранений погибло шесть человек.

Как ранее писал Лайф, 24-летнего музыканта по имени Захир убили в Лондоне ночью. Сообщалось, что на него напали грабители, которых привлекли дорогие часы на руке молодого человека. Один из преступников смертельно ранил Захира ножом во время потасовки.