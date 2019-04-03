Посольство РФ в Британии проверяет гражданство убитого в Лондоне музыканта

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Посольство РФ в Британии проверяет гражданство убитого в Лондоне музыканта

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Захир. Фото: соцсети

Ранее сообщалось, что 24-летний Захир, на которого напали в центре столицы Великобритании, приехал в Европу из России.

Российское посольство в Лондоне выясняет, был ли гражданином РФ убитый на прошлой неделе музыкант, сообщается на сайте дипмиссии.

В случае подтверждения посольство имеет в виду оказать родственникам всё необходимое содействие и ожидает от британской стороны выполнения своих обязательств по консульским конвенциям, — говорится в публикации.

В ведомстве также выразили беспокойство по поводу недавнего всплеска насилия на улицах британской столицы. По данным посольства, лишь за последнюю неделю там от ножевых ранений погибло шесть человек.

<p>Захир. Фото: соцсети</p>

Как ранее писал Лайф, 24-летнего музыканта по имени Захир убили в Лондоне ночью. Сообщалось, что на него напали грабители, которых привлекли дорогие часы на руке молодого человека. Один из преступников смертельно ранил Захира ножом во время потасовки.

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