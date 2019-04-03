Американские учёные отказались от опытов на кошках

Против соответствующих экспериментов выступали зоозащитники и конгрессмены обеих партий.

В США было принято решение закрыть более чем 30-летнюю программу исследований, в рамках которой кошек заражали токсоплазмозом, а через некоторое время животных усыпляли. Об этом сообщает NPR.

Против экспериментов такого характера выступали не только защитники животных, но и конгрессмены обеих партий. Начиная с 1982 года в лаборатории при Министерстве сельского хозяйства США кошек заражали болезнью и собирали из их экскрементов яйца паразитов.

Согласно оценке организации White Coat Waste Project (борется против опытов на животных), за время существования этой программы учёные усыпили более 3000 кошек. В настоящий момент в лаборатории находится 14 здоровых кошек. Скорее всего, животных раздадут сотрудникам министерства.