Карасин связал заявления НАТО по Чёрному морю с выборами на Украине

Ранее альянс объявил о планах обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив.

Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что заявления Североатлантического альянса по Керченскому проливу сделаны для того, чтобы обострить ситуацию вокруг второго тура выборов на Украине.

— Звучит как одностороннее подыгрывание милитаристским лозунгам Порошенко для обострения ситуации накануне второго тура, — передаёт ТАСС слова замминистра.

Карасин предположил, что такое "подыгрывание" сделано с целью поднять рейтинги Порошенко. Однако он надеется, что украинский народ отнесётся к этому с "соответствующими ремарками".

Напомним, в НАТО заявили о планах обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив и расширить масштабы воздушной разведки в Черноморском регионе. В Кремле отнеслись к таким заявлениям негативно.

Ранее МИД РФ не исключил ответные меры на действия НАТО в Чёрном море.