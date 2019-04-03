Карасин связал заявления НАТО по Чёрному морю с выборами на Украине

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Карасин связал заявления НАТО по Чёрному морю с выборами на Украине

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Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Ранее альянс объявил о планах обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив.

Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что заявления Североатлантического альянса по Керченскому проливу сделаны для того, чтобы обострить ситуацию вокруг второго тура выборов на Украине.

Звучит как одностороннее подыгрывание милитаристским лозунгам Порошенко для обострения ситуации накануне второго тура, — передаёт ТАСС слова замминистра.

Карасин предположил, что такое "подыгрывание" сделано с целью поднять рейтинги Порошенко. Однако он надеется, что украинский народ отнесётся к этому с "соответствующими ремарками".

Напомним, в НАТО заявили о планах обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив и расширить масштабы воздушной разведки в Черноморском регионе. В Кремле отнеслись к таким заявлениям негативно.

Ранее МИД РФ не исключил ответные меры на действия НАТО в Чёрном море.

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