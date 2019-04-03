В Росстате объяснили данные о нехватке у россиян денег на обувь

В статистической службе заявили, что представители власти, эксперты и журналисты могут всесторонне оценить качество жизни граждан.

В Росстате разъяснили данные об условиях жизни населения России за 2018 год, уточнив, что они являются результатом "одного из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в РФ".

Так в ведомстве прокомментировали просьбу официального представителя Кремля Дмитрия Пескова объяснить сообщения о нехватке у трети российских семей денег на покупку сезонной обуви.

— Его методика создавалась совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики, — заявили в статистической службе.

В Росстате отметили улучшение ситуации по ряду других важнейших показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения.

Как ранее писал Лайф, чтобы "свести концы с концами", российской семье нужен минимальный доход в размере 58,5 тысячи рублей.