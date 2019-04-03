"Капитан Марвел" собрал более миллиарда долларов по всему миру

Мировые сборы фильма "Капитан Марвел" превысили отметку в миллиард долларов. На домашнем рынке лента собрала $358 млн, на международном — $645 млн. Об этом сообщает Deadline.
"Капитан Марвел" — седьмой фильм киновселенной Marvel, которому удалось добиться этого результата. Ранее более миллиарда долларов в прокате собирали три части "Мстителей", "Первый мститель: Противостояние", "Железный человек — 3" и "Чёрная Пантера".
Общие сборы киновселенной Marvel (это 21 фильм) составляют $18,5 млрд. Лента "Капитан Марвел" вышла в прокат 7 марта.
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