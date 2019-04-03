В партии Порошенко заявили, что он не придёт на стадион к Зеленскому

В БПП считают, что туда может явиться только президент Федерации футбола Украины Андрей Павленко.

Народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова заявила, что действующий президент Украины откажется выходить на дебаты с Владимиром Зеленским, который пригласил его на беседу на стадион в Киеве.

— Президент Порошенко — европеец, и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты, — цитирует Ионову сайт "Громадське ТВ".

Ранее и Пётр Порошенко, и Владимир Зеленский заявили о готовности к дебатам. Зеленский также добавил, что у него есть условие — встретиться на стадионе. Он дал Порошенко 24 часа на раздумье.