В партии Порошенко заявили, что он не придёт на стадион к Зеленскому

Народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова заявила, что действующий президент Украины откажется выходить на дебаты с Владимиром Зеленским, который пригласил его на беседу на стадион в Киеве.
— Президент Порошенко — европеец, и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты, — цитирует Ионову сайт "Громадське ТВ".
Ранее и Пётр Порошенко, и Владимир Зеленский заявили о готовности к дебатам. Зеленский также добавил, что у него есть условие — встретиться на стадионе. Он дал Порошенко 24 часа на раздумье.
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