Данные миллионов пользователей Facebook снова попали в открытый доступ

Более 500 миллионов всевозможных записей — постов, комментариев, лайков — выставлены на всеобщее обозрение на мексиканской цифровой платформе.

Выявлена очередная крупная утечка данных пользователей Facebook. Об этом сообщается на сайте компании UpGuard, занимающейся кибербезопасностью.

По её данным, выложенную в соцсеть информацию — это 540 миллионов различных записей — опубликовали на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva.

Кроме того, имена, пароли, электронные адреса и другие данные 22 тысяч человек попали в открытый доступ в приложении At the Pool. Правда, оно уже не работает. В то же время в UpGuard не знают, сколько провисела там конфиденциальная информация.

— В обществе ещё не осознают, что эти системные администраторы и разработчики, люди, которые должны быть хранителями этих данных, либо рискованные, либо ленивые, либо хитрят, — заявил специалист компании.

Как писал Лайф, Facebook регулярно оказывается в центре подобных скандалов. К примеру, примерно четверть всех приложений для Android эксперты считают "шпионами" социальной сети.