Мэй договорилась с оппозицией о планах реализации Brexit

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Мэй договорилась с оппозицией о планах реализации Brexit

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Фото: © РИА "Новости"/Алексей Витвицкий

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела встречу с лидером британской оппозиции Джереми Корбином, на которой был согласован план дальнейшей работы по выработке общей позиции и осуществлению выхода страны из ЕС.

Мы согласовали программу дальнейшей работы, чтобы обеспечить соблюдение интересов британского народа, сохранение рабочих мест и обеспечение безопасности страны, — указывается в заявлении, распространённом канцелярией премьер-министра.

В то же время представитель оппозиционной Лейбористской партии в общении с журналистами газеты Evening Standard был менее громогласен в заявлениях и уточнил, что стороны "согласовали программу совместной работы, которая нацелена на то, чтобы оценить возможность достижения общей позиции".

Сам же лидер оппозиции Джереми Корбин в интервью Sky News после переговоров заявил, что прошедшее заседание стало лишь промежуточным. Стороны изложили свои позиции по Брекситу, но для согласования потребуются дополнительные встречи.

Позиция правительства поменялась не так сильно, как я ожидал, однако мы продолжим диалог завтра утром, чтобы рассмотреть несколько технических вопросов по этой теме. Встреча была интересной, но не дала конкретных результатов, — сказал Корбин.

Он также отметил, что изложил Мэй позиции своей партии о проведении повторного референдума о Брексите в стране для предотвращения выхода Великобритании из Евросоюза без сделки, поскольку это принесёт экономике не самые лучшие последствия.

Ранее глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что после 12 апреля текущего года у Правительства Великобритании больше не будет отсрочек на голосование о выходе страны из ЕС.

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