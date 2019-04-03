Мэй договорилась с оппозицией о планах реализации Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела встречу с лидером британской оппозиции Джереми Корбином, на которой был согласован план дальнейшей работы по выработке общей позиции и осуществлению выхода страны из ЕС.

— Мы согласовали программу дальнейшей работы, чтобы обеспечить соблюдение интересов британского народа, сохранение рабочих мест и обеспечение безопасности страны, — указывается в заявлении, распространённом канцелярией премьер-министра.

В то же время представитель оппозиционной Лейбористской партии в общении с журналистами газеты Evening Standard был менее громогласен в заявлениях и уточнил, что стороны "согласовали программу совместной работы, которая нацелена на то, чтобы оценить возможность достижения общей позиции".

Сам же лидер оппозиции Джереми Корбин в интервью Sky News после переговоров заявил, что прошедшее заседание стало лишь промежуточным. Стороны изложили свои позиции по Брекситу, но для согласования потребуются дополнительные встречи.

— Позиция правительства поменялась не так сильно, как я ожидал, однако мы продолжим диалог завтра утром, чтобы рассмотреть несколько технических вопросов по этой теме. Встреча была интересной, но не дала конкретных результатов, — сказал Корбин.

Он также отметил, что изложил Мэй позиции своей партии о проведении повторного референдума о Брексите в стране для предотвращения выхода Великобритании из Евросоюза без сделки, поскольку это принесёт экономике не самые лучшие последствия.

Ранее глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что после 12 апреля текущего года у Правительства Великобритании больше не будет отсрочек на голосование о выходе страны из ЕС.