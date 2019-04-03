Токаев назвал официальный визит в Россию успешным

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Токаев назвал официальный визит в Россию успешным

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным прошли успешно.

Визит в Москву оцениваю как успешный, — написал Токаев в "Твиттере".

По его словам, в Москве "были достигнуты конкретные договорённости".

Напомним, переговоры Путина и Токаева прошли 3 апреля в Кремле. Лайф писал, что Россия и Казахстан утвердили соглашение о газоснабжении Байконура. По словам Токаева, он намерен укрепить потенциал дружбы между народами России и Казахстана.

Кроме того, казахстанский лидер передал привет Путину от своего предшественника Нурсултана Назарбаева.

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