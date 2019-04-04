В сенате заявили, что санкции против России поддержат обе партии

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В сенате заявили, что санкции против России поддержат обе партии

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Фото: © Flickr/Mark Fischer

Новый пакет ограничений в отношении России найдёт поддержку у представителей обеих ведущих партий США, заявил сенатор-демократ, член комитета по международным делам Боб Менендес.

Российская агрессия по-прежнему ярко выражена, и на неё нужно дать ответ, — сказал он в интервью РИА "Новости".

Как ранее писал Лайф, в Конгресс США внесли новый законопроект об антироссийских санкциях. В рамках ограничений планируется заблокировать активы двух крупнейших банков РФ, а также запретить въезд в страну российским олигархам и политикам, которых считают причастными к вмешательству в президентские выборы в 2016 году.

Кроме того, предлагается ввести санкции против разведывательных служб и оборонного сектора РФ.

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