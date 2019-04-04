Британские истребители сопроводили два российских бомбардировщика Ту-160

Истребители ВВС Великобритании Eurofighter Typhoon были подняты в воздух для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-160 вдоль границ королевства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Мы можем подтвердить, что истребители Typhoon из группы быстрого реагирования были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут для контроля над двумя самолётами Blackjack (Ту-160), пока они находились в зоне британских интересов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние дни это уже третий случай, когда британские ВВС поднимались в воздух для сопровождения самолётов РФ. Последний раз это происходило 29 марта. Как пояснили в Минобороны России, полёты были плановыми.

Ранее Лайф рассказывал, что у российских границ были замечены три бомбардировщика ВВС США.