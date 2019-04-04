Генсек НАТО: Нужно попытаться улучшить отношения с Россией

Западу необходимо укреплять свою оборону и в то же время стремиться к диалогу с Москвой. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Россия никуда не уйдёт, и нам нужно попытаться улучшить отношения с Россией, — сказал он во время своего выступления в Вашингтоне.

В то же время Столтенберг затруднился ответить, когда именно можно ждать этого улучшения.

Как ранее писал Лайф, о возможности диалога с Россией также заявил вице-президент США Майк Пенс. Он выразил надежду, что Москва "сможет полностью соблюдать" ДРСМД.