Генсек НАТО: Нужно попытаться улучшить отношения с Россией

Западу необходимо укреплять свою оборону и в то же время стремиться к диалогу с Москвой. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
— Россия никуда не уйдёт, и нам нужно попытаться улучшить отношения с Россией, — сказал он во время своего выступления в Вашингтоне.
В то же время Столтенберг затруднился ответить, когда именно можно ждать этого улучшения.
Как ранее писал Лайф, о возможности диалога с Россией также заявил вице-президент США Майк Пенс. Он выразил надежду, что Москва "сможет полностью соблюдать" ДРСМД.
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