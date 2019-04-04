В США заявили об угрозе для Германии из-за "Северного потока — 2"

По мнению вице-президента США Майка Пенса, новый газопровод сделает европейскую страну заложником России.

Германия окажется в экономической зависимости от России после запуска "Северного потока — 2". Об этом заявил в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс.

— Если Германия продолжит реализацию "Северного потока — 2", как сказал президент Трамп, это в буквальном смысле сделает немецкую экономику заложником России, — цитирует Пенса РИА "Новости".

Он добавил, что для крупнейшей экономики Европы неприемлемо пренебрегать безопасностью и своей страны, и всего альянса.

Пенс также раскритиковал Германию за то, что она недостаточно тратит на оборону — 1,3% от ВВП, в то время как, по правилам НАТО, надо выделять 2%.

Как ранее писал Лайф, строительство "Северного потока — 2" завершено на 37%. Канцлер Германии Ангела Меркель в феврале 2019 года выразила уверенность, что при условии диверсификации поставок ФРГ не станет зависима от российского газа.

Соцопросы показали, что большинство немцев поддерживают проект.