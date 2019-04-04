Суд продлил арест аспиранта МГУ, обвиняемого в хулиганстве

Ранее аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов подозревался в изготовлении взрывчатки.

Арест обвиняемого в хулиганстве Азата Мифтахова был продлён до 7 мая 2019 года. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Напомним, молодой человек обвиняется в нападении на московский офис "Единой России" в январе 2018 года. Тогда неизвестные выбили окно в помещении и бросили туда фаер. В результате инцидента никто не пострадал.

Как писал Лайф, Мифтахова и ещё пятерых студентов МГУ задержали 1 февраля. По данным следователей, все они являлись членами анархистской организации и были причастны к изготовлению взрывчатки. 7 февраля молодого человека неожиданно отпустили. Однако почти сразу задержали вновь, но уже по обвинению в хулиганстве и поджоге офиса партии.