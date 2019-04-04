Агент Дольфа Лундгрена назвал неправдой сообщения о скором приезде актёра в РФ

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Агент Дольфа Лундгрена назвал неправдой сообщения о скором приезде актёра в РФ

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Фото: © РИА "Новости"/Екатерина Чеснокова

Ранее режиссёр и продюсер Александр Беланов пообещал, что звезда Голливуда собирается встретиться с Владимиром Путиным и пройти в колонне "Бессмертного полка".

Представитель Дольфа Лундгрена Крейг Баумгартен опроверг информацию о том, что актёр якобы планирует совершить визит в Россию.

Всё это совершенная неправда, — сказал агент РИА "Новости".

Как ранее писал Лайф, генеральный директор кинокомпании "Грифон фильм" Александр Беланов сообщил о намерении Лундгрена встретиться с президентом России Владимиром Путиным и принять участие в Параде Победы, а также сняться в кинотрилогии "Приговорённые к подвигу".

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