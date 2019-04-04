Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты на стадионе

Действующий президент Украины Пётр Порошенко запустил голосование на своём телеграм-канале. Он поставил вопрос о том, стоит ли ему участвовать в теледебатах с кандидатом Владимиром Зеленским.

— Закон "О выборах президента Украины" определяет, что "Теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днём повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире". На самом деле вопрос риторический, но как бы действовал ты? — написал Порошенко.

Он предложил два варианта ответа: "Действовал бы законно" или "Нарушил бы закон".

За первые полчаса в опросе поучаствовали более 11 тысяч человек, 83 процента из которых проголосовали за соблюдение законодательства.

Как ранее писал Лайф, Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Набравший больше всего голосов в первом туре выборов кандидат согласился, но при условии устроить спор на стадионе. В партии Порошенко выразили уверенность, что в спорткомплекс лидер Незалежной точно не пойдёт.

Напомним, Зеленский по итогам первого тура набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%, а лидер "Батьковщины" Юлия Тимошенко — 13,40%.