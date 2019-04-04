Бритни Спирс попала в психиатрическую лечебницу

Американская поп-дива Бритни Спирс на фоне проблем со здоровьем своего отца обратилась за помощью в клинику, специализирующуюся на лечении психических расстройств. Об этом сообщает портал TMZ.

Источники, приближённые к певице, рассказали журналистам, что Бритни "потеряла рассудок" из-за своего отца Джейми Спирса, который за последние недели перенёс две операции после внезапного разрыва толстой кишки. После второй операции у него начались осложнения.

Сообщается, что Бритни легла в клинику неделю назад. Курс лечения звезды составит 30 дней.

В январе текущего года Бритни Спирс сообщила в соцсетях, что отменяет концерты из-за того, что её отец "был госпитализирован и чуть не умер".