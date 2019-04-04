Опубликованы фото с места гибели украинской пулемётчицы "Ведьмы"

На снимках — разрушенный блиндаж. Сообщается, что именно там были бойцы ВСУ Яна Червоная и Александр Милютин, попавшие под миномётный обстрел.

В соцсетях опубликованы фото с места гибели пулемётчицы ВСУ Яны Червоной, у которой был позывной "Ведьма".

Сообщается, что вместе с ней погиб ещё один боец 46-го индивидуального батальона "Донбасс-Украина" Александр Милютин с позывным "Дед".

Известно, что Червоной было 39 лет. По словам зампреда Верховной рады Ирины Геращенко, дома пулемётчицу ждали муж и двое детей. Пулемётчица пошла служить добровольцем в 2016 году. Она поддерживала Евромайдан.

Как писал Лайф, о смерти "Ведьмы" сообщил в своём фейсбуке действующий президент Украины Пётр Порошенко. Позже в ДНР опровергли данные о миномётном обстреле.