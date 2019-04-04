В Польше построят самый глубокий бассейн в мире

До конца нынешнего года неподалёку от Варшавы может появиться самый глубокий в мире 45-метровый бассейн. Об этом сообщает телеканал CNN.

Помимо глубины, бассейн также может похвастать вмещаемым объёмом воды — восемь тысяч кубометров, это в 27 раз больше, чем в привычном 25-метровом бассейне из любого спорткомплекса. Тренироваться здесь, соответственно, будут исключительно аквалангисты.

По словам архитекторов, бассейн подойдёт как начинающим, так и опытным спортсменам. Для желающих "просто посмотреть", но не мокнуть будет создан подводный тоннель для зрителей.

Понаблюдать за аквалангистами можно будет из конференц- и тренажёрных залов, а также из гостиничных "номеров с видом".

Спортивный объект строится в городе Мщонув, неподалёку от столицы страны, и будет называться Deepspot. Сразу после открытия он официально станет самым глубоким в мире и сместит на вторую строчку итальянский 40-метровый Y-40 Deep Joy.

Впрочем, пальма первенства пробудет в Польше недолго, ведь в 2020 году в британском Колчестере будет открыта "Голубая бездна" глубиной 50 метров.