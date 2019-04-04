Сенат Мексики обвинил Трампа в ксенофобии и разжигании ненависти

Мексиканский сенат в своём заявлении осудил слова президента США Дональда Трампа о закрытии границы между странами на фоне нарастающего потока желающих попасть в Штаты.

— Подобные выражения вызывали ксенофобские настроения и порождали преступления на почве ненависти и дискриминацию в отношении испаноязычного сообщества в США, — говорится в документе.

В тексте также отмечается, что высказывания американского лидера "унижают дружбу между народами и противоречат духу сотрудничества".

Незадолго до этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступая перед журналистами, заявил, что закрытие границы между США и Мексикой не отвечает интересам обеих стран.

Напомним, 29 марта президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть американо-мексиканскую границу в апреле, если в Мехико не предпримут меры против нелегальных мигрантов, желающих транзитом попасть в США. Уже 2 апреля глава Белого дома подтвердил серьёзность своих намерений и напомнил о своём обещании.