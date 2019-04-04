Пушков назвал дерзким заявление Зеленского о дебатах с Порошенко на стадионе

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Владимир Зеленский, приняв вызов на дебаты от Петра Порошенко, поставил таким образом лидера Незалежной в неудобное положение.
Как отметил сенатор, своим предложением кандидат в президенты Украины "дерзко и грамотно поставил Порошенко на место".
— Если Порошенко примет условия Зеленского, он отдаст ему инициативу. Не примет — будет выглядеть трусом, вновь, как в 2014-м, уклонившимся от дебатов, — написал Пушков в "Твиттере".
Также российский сенатор добавил, что отказ Порошенко от дебатов на стадионе "лишь подтвердит, что он делает ставку на огромный подлог 21 апреля".
Напомним, Зеленский заявил, что готов к участию в дебатах с Порошенко, однако выдвинул условие: они должны проходить на самом большом стадионе страны — НСК "Олимпийский" и транслироваться вживую. После этого в партии Порошенко сообщили об отказе украинского лидера от такого формата. Сам Порошенко по этому поводу устроил голосование в соцсетях.
Выборы на Украине прошли 31 марта. Владимир Зеленский по итогам первого тура набрал 30,24% голосов, Пётр Порошенко — 15,95%. Социологи уже предсказали Зеленскому победу во втором туре с результатом 49,4%.
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