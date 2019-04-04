Пушков назвал дерзким заявление Зеленского о дебатах с Порошенко на стадионе

Сенатор отметил, что отказ украинского лидера от дебатов на НСК "Олимпийский" "лишь подтвердит, что Порошенко делает ставку на огромный подлог 21 апреля".

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Владимир Зеленский, приняв вызов на дебаты от Петра Порошенко, поставил таким образом лидера Незалежной в неудобное положение.

Как отметил сенатор, своим предложением кандидат в президенты Украины "дерзко и грамотно поставил Порошенко на место".

— Если Порошенко примет условия Зеленского, он отдаст ему инициативу. Не примет — будет выглядеть трусом, вновь, как в 2014-м, уклонившимся от дебатов, — написал Пушков в "Твиттере".

Также российский сенатор добавил, что отказ Порошенко от дебатов на стадионе "лишь подтвердит, что он делает ставку на огромный подлог 21 апреля".

Напомним, Зеленский заявил, что готов к участию в дебатах с Порошенко, однако выдвинул условие: они должны проходить на самом большом стадионе страны — НСК "Олимпийский" и транслироваться вживую. После этого в партии Порошенко сообщили об отказе украинского лидера от такого формата. Сам Порошенко по этому поводу устроил голосование в соцсетях.

Выборы на Украине прошли 31 марта. Владимир Зеленский по итогам первого тура набрал 30,24% голосов, Пётр Порошенко — 15,95%. Социологи уже предсказали Зеленскому победу во втором туре с результатом 49,4%.