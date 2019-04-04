Польский генерал заявил, что Запад нанесёт ядерный удар по России в случае войны

Западные страны применят против России ядерное оружие в случае "агрессии" со стороны Москвы, заявил изданию Wirtualna Polska польский генерал Вальдемар Скшипчак.

По его словам, Запад планировал ядерный удар по Красной армии во время Второй мировой войны, чтобы остановить её в Польше. Как подчеркнул генерал, такое вполне вероятно и сейчас.

— Для нас, поляков, такой сценарий, конечно, неприемлем. Но если начнётся война, никто не спросит наше мнение, — сказал Скшипчак.

Он отметил, что Россия — главная угроза для "свободного мира", признав, что ни одна европейская армия не сможет устоять перед "военной машиной" РФ.

В этой связи генерал также посетовал, что НАТО в последние годы стал слабее, и наглядный пример этому — воссоединение Крыма с Россией.

Скшипчак добавил, что в случае полномасштабных боевых действий именно Польша станет зоной столкновений.