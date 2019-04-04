СМИ: Король Саудовской Аравии подарил Ираку $1 млрд

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд сделал Ираку подарок в размере одного миллиарда долларов на строительство спортивного городка в Багдаде. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya.

По информации журналистов, министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджид Аль Касаби сообщил президенту Ирака Бархаму Салеху о подарке во время его визита в Эр-Рияд.

Отмечается, что в марте прошлого года правительство Ирака сообщило о планах Саудовской Аравии построить в стране стадион вместимостью до 100 тысяч зрителей. Спустя почти год иракский посол королевства заявил, что эти планы выходят за пределы лишь стадиона и перерастают в целый спортивный городок.

Стремление саудитов наладить отношения с Ираком вырастает из намерения вывести соседей из зоны влияния Ирана, на который ориентируются иракские шииты после падения режима Саддама Хусейна.