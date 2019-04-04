Милонов попросил Минтранс проверить авиакомпании из-за "безбагажного билета"

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность изменения цен на авиаперелёты после введения "безбагажного билета".

— У меня и у моих избирателей возникает чувство опасения, что такой ход может быть продиктован не заботой о простых людях, вынужденных пользоваться авиаперевозками, а стремлением повысить прибыли, — цитирует Милонова РИА "Новости".

Он подчеркнул, что множество россиян в отчаянии от того, что им теперь придётся дополнительно платить по 40–50 евро за каждое место багажа.

При этом для многих людей, например для семей с детьми, путешествия налегке просто невозможны, добавил Милонов. Это значит, что, к примеру, для многодетной семьи из пяти человек авиарейс будет обходиться на 400 евро дороже, чем раньше.

Как ранее писал Лайф, "Аэрофлот" и "Россия" со 2 апреля 2019 года начали продавать билеты для путешествий без багажа. Авиакомпании заявили, что такие перелёты теперь на 30% дешевле.

Но эксперты обратили внимание, что для пассажиров с чемоданами зато цены повысились весьма ощутимо, и на самом деле новая ценовая политика — очередная хитрость ради прибыли.