В Венесуэле рассказали о поставках лекарств из России и Китая

Благодаря сотрудничеству с Россией и Китаем Венесуэла будет ежемесячно до конца года получать контейнеры с медикаментами и избежит блокады со стороны США. Об этом заявил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо.

— Мы планируем, что будем получать в среднем 99 контейнеров каждый месяц. Этих медикаментов достаточно, чтобы обеспечить нашу систему здравоохранения, — цитирует его телеканал Venezolana de Television.

По словам Альварадо, в стране уже имеется "достаточное количество" вакцин, привезённых из РФ и Китая воздушным путём. Он отметил, что доставка по воздуху является скорее необходимостью, поскольку морские суда, доставляющие медикаменты в Венесуэлу, часто "задерживаются" в промежуточных портах союзниками США.

Кроме того, министр рассказал об имеющихся у страны оплаченных международных заказах на лекарства на сумму более 16 миллионов евро, которые были согласованы, но задержаны из-за отказа международного банка переводить средства поставщикам.

Ранее Лайф писал, что Россия доставит в Венесуэлу несколько тонн медикаментов.