Глава Boeing полетел на обновлённом 737 MAX, чтобы доказать безопасность лайнера

Главный исполнительный директор The Boeing Company Деннис Мюленбург полетел на самолёте 737 MAX 7 с обновлённым программным обеспечением, чтобы доказать безопасность лайнера.

Как сообщает Reuters, в ходе полёта были выполнены запланированные манёвры, позволяющие проверить корректность работы оборудования кабины пилота в критических условиях.

— Обновлённое программное обеспечение работает, как и планировалось, пилоты выполнили штатную посадку самолёта на тестовом аэродроме, — говорится в заявлении компании.

Напомним, работы по усовершенствованию оборудования контроля за полётом на 737 MAX начались после того, как рухнул лайнер "Эфиопских авиалиний" вскоре после взлёта из аэропорта Аддис-Абебы. Погибли все 157 человек, находившиеся на борту.

Позже была установлена схожесть между этой трагедией и падением аналогичного самолёта в Индонезии. В ходе расследования выяснилось, что погубить оба самолёта могли бортовые компьютеры.