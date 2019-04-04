В Госдепе назвали имя нового официального представителя

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В Госдепе назвали имя нового официального представителя

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Фото: © Facebook/Morgan Ortagus

Хизер Науэрт на этом посту сменила эксперт телеканала Fox News и действующий офицер ВМС США.

Новым официальным представителем госдепартамента США назначена эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус, сообщается на сайте ведомства.

Госсекретарь Майк Помпео в своём заявлении пояснил, что на протяжении своей карьеры она работала в финансовой сфере, занималась консалтингом и дипломатией.

Кроме того, Ортагус — действующий офицер Военно-морских сил США.

Как ранее писал Лайф, её предшественница Хизер Науэрт покинула пост, который занимала два года. Теперь она будет работать в образовательной Программе Фулбрайта, основанной сенатором Джеймсом Уильямом Фулбрайтом в 1946 году.

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