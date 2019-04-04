В Госдепе назвали имя нового официального представителя

Новым официальным представителем госдепартамента США назначена эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус, сообщается на сайте ведомства.
Госсекретарь Майк Помпео в своём заявлении пояснил, что на протяжении своей карьеры она работала в финансовой сфере, занималась консалтингом и дипломатией.
Кроме того, Ортагус — действующий офицер Военно-морских сил США.
Как ранее писал Лайф, её предшественница Хизер Науэрт покинула пост, который занимала два года. Теперь она будет работать в образовательной Программе Фулбрайта, основанной сенатором Джеймсом Уильямом Фулбрайтом в 1946 году.
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