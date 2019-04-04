СМИ: В Минздраве Якутии идут обыски

В здании Министерства здравоохранения Якутии проходят обыски, пишет ТАСС.

Как сообщил агентству источник, следственные действия ведутся также в квартире одного из заместителей министра.

В то же время отмечается, что эти события никак не связаны со скандальным делом о картельном сговоре фармацевтических компаний региона.

Ранее стало известно, что в Якутии завели уголовные дела о мошенничестве и картельном сговоре руководителей компаний при заключении контрактов на поставку лекарств на 3 миллиарда рублей.

В связи с этим уже прошло несколько обысков, в том числе в медучреждениях, находящихся в ведомстве Минздрава, и у пяти физических лиц.