Украинский радикал призвал "агентов сатаны" голосовать за Порошенко

Всех "агентов сатаны", отдавших свой голос за шоумена Владимира Зеленского, следует любым способом заставить проголосовать за идущего на второй срок Петра Порошенко. Об этом заявил лидер националистической организации "Братство"* Дмитрий Корчинский.

— Каждый сейчас должен выявить агентов сатаны в своём окружении и убедить их проголосовать за него (Порошенко. — Прим. Лайфа), не голосовать за Зеленского, — сказал националист в эфире YouTube-канала "Всемирно-Броварское телевидение".

По словам Корчинского, лидер Незалежной поддерживается "современной, сознательной и боевой" частью населения страны, а вот его оппонент на выборах — "коалицией ваты и идиотов", которых "не много" на Украине.

При этом его соведущий заявил, что карпатские мольфары (обладатели сверхъестественных способностей. — Прим. Лайфа) уже предсказали победу с отрывом до пяти процентов действующему президенту страны.

Ранее Лайф рассказывал, что украинский журналист призвал расстреливать всех, кто не поддержал на голосовании Петра Порошенко.

Напомним, выборы на Украине прошли 31 марта. По итогам первого тура шоумен и комик Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, а Пётр Порошенко — 15,95%. Однако социологи уже предсказали Зеленскому победу во втором туре с результатом 49,4%.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.